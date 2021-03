Tweehonderd studenten op Museumplein bij protest voor schuldenvrije basisbeurs

De jonge activisten stonden in ringen op 1,5 meter afstand van elkaar. Onder de hashtag #NietMijnSchuld spraken ze zich uit tegen de huidige regeling waarbij studenten een lening moeten aangaan om te kunnen studeren. Eerder was dit nog een prestatiebeurs, maar deze werd in 2015 afgeschaft.

"Het leenstelsel stuurt jongeren de rest van hun leven de schulden in", zegt Bas van Weegberg van FNV Young & United. Volgens hem zorgt dit leenstelsel tijdens de studie voor veel stress, maar bemoeilijkt het daarna ook bijvoorbeeld het kopen van een huis. "Wij vinden dat geen manier om jongeren een toekomst te geven."

Ook heeft Van Weegberg vragen over de kwaliteit van het hoger onderwijs. "Er werd beloofd dat er 1 miljard geïnvesteerd zou worden in het onderwijs, maar wij hebben vraagtekens over waar het geld terecht is gekomen."

Baretten met studieschuld

Behalve de #NietMijnSchuld-vlaggen die overal goed te zien waren droegen ook veel studenten baretten met daarop het bedrag van hun studieschuld.

De demonstratie werd naast FNV Young & United ook medegeorganiseerd door studentenvakbond LSVb. De actie van vanmiddag was onderdeel van een landelijke actieweek tegen het leenstelsel.