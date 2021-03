Doelman André Krul verruilt AZ voor tweede divisie-club

KATWIJK - Keeper André Krul speelt volgend seizoen bij vv Katwijk in de tweede divisie. Hij komt over van AZ, waar de 33-jarige doelman uit Grootschermer niet kan rekenen op speelminuten.

Krul heeft al veel clubs versleten, waaronder Telstar, Jong Ajax en nu dus AZ. Ook stond hij onder contract bij meerdere buitenlandse clubs. Krul tekent voor één seizoen in Katwijk.

"In het verleden hebben we al eens contact gehad met André en zijn hem blijven volgen", zegt Cees Bruinink, technisch van Katwijk, op de website van de club. "André beschikt over veel ervaring en heeft een snel reactievermogen. Ook ontvingen we zeer positieve berichten vanuit AZ over zijn bevlogenheid, fitheid en keeperskwaliteiten."