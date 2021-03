Wandelaar vindt bebloede kleding met onthoofde duiven in speeltuin: "Why?"

ALKMAAR - Een wandelaar heeft vanmiddag een wel heel lugubere vondst gedaan. In een speeltuintje in park Rekerhout trof hij een bebloed t-shirt, onderbroek en een sok aan. In de kledingstukken zaten twee onthoofde duiven gewikkeld.

Wijkagent Bas Wijnen kwam vanmiddag aan het einde van zijn dienst op de melding af en noemt de vondst bizar. "Why?", vraagt de agent zich op Twitter af.

De wandelaar heeft de kleding snel in de prullenbak gegooid zodat kinderen het niet zouden vinden.

'Netjes naast elkaar'

In november vorig jaar werd even verderop in park Oosterhout een soortgelijke vondst gedaan. Toen lagen een duif en twee kippen langs een pad in het park. De duif was onthoofd en de kop lag erbij.

De dode dieren lagen netjes naast elkaar. "Alsof het de bedoeling is dat ze gezien worden", schreef Alkmaar Centraal destijds.

Of beide vondsten iets met elkaar te maken hebben, is nog onduidelijk.