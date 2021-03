Groen Geel in wachtkamer voor play-offs na nederlaag tegen PKC

WORMER - Het is Groen Geel zaterdagmiddag niet gelukt om PKC van de ongeslagen status af te helpen. In de Groen Geel-hal werd het 11-19. Door de nederlaag zijn de Noord-Hollandse korfballers afhankelijk van de uitkomst bij Blauw-Wit tegen KZ op zondag.

Het begin van Groen Geel was desastreus. Na vier minuten stond PKC al met 4-0 voor door vier verschillende doelpuntenmakers. Fenna Jagtman en Terrenc Griemink deden daarna wat terug namens de thuisploeg met een afstandsschot en een strafworp.

Tot 6-8 werd er om en om gescoord, waarna de ploeg uit Papendrecht twee keer raak gooide. De rust werd daardoor bereikt met een stand van 6-10. PKC bleek ook in de tweede helft een maatje te groot voor de ploeg van trainer Daniel Harmzen. Het gat liep uiteindelijk op naar acht punten: 11-19.

Blauw-Wit - KZ van belang

Zondag treffen Blauw-Wit en Koog Zaandijk elkaar. Groen Geel heeft nog kans om vierde te worden als Blauw-Wit dat treffen wint. De Amsterdammers zijn al zeker van de play-offs. Volgende week speelt Groen Geel thuis tegen KZ.

NH Sport is zondag aanwezig in Amsterdam. Een samenvatting van Blauw-Wit tegen KZ is daarna te zien op onze kanalen.