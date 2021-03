Na deal met Amsterdam over GNR richten Gooise gemeenten pijlen op de provincie

Nu de deal tussen de Gooise gemeenten en Amsterdam rond is en de hoofdstad 5,2 miljoen moet betalen om het Goois Natuurreservaat (GNR) te verlaten, richten de Gooise gemeenten hun pijlen op Noord-Holland. De provincie wil namelijk ook het GNR verlaten. Wethouder van Gooise Meren Barbara Boudewijnse is betrokken bij de onderhandelingen en zegt in het programma NH Gooi Zaterdag dat de gesprekken moeizaam gaan.