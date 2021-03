Bestuurder probeert te keren en belandt letterlijk tussen wal en schip

ENKHUIZEN - Een bestuurder is vanmiddag in de haven letterlijk tussen wal en schip beland. Volgens een getuige wilde de bestuurder de auto keren, maar reed net iets te ver door waardoor de auto een stukje over de kade viel.

