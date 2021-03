Coronatestlocatie gesloten vanwege harde wind

HILVERSUM - De coronatestlocatie aan de Athene op het Arenapark is per direct gesloten. Vanwege de harde wind is het niet langer verantwoord om nog tests af te nemen, zo meldt de GGD Gooi en Vechstreek.

Mensen die voor vanmiddag een afspraak hadden gemaakt, worden door de GGD gebeld om de afspraak te verzetten. De testlocatie in Huizen is wel open.

Ook elders in de provincie zijn test- of vaccinatieplekken vanwege het slechte weer gesloten. In Middenmeer ging de vaccinatielocatie op de Agriport gisteren al dicht en ook in Alkmaar wordt er vandaag niet meer geprikt.