Hoornse zeilster Lobke Berkhout pakt zilver op WK in 470-klasse

VILAMOURA - Lobke Berkhout heeft samen met Afrodite Zegers net naast de wereldtitel gegrepen in de 470-klasse. De zeilster uit Hoorn kwam in de afsluitende medalrace één punt te kort om voor de zesde keer wereldkampioen te worden. Bij het EK windsurfen legde Lilian de Geus ook beslag op het zilver.

Berkhout en Zegers stonden aan het begin van de medalrace drie punten achter op de koplopers Silvia Mas Depares en Patricia Cantero Reino. De Nederlandse vrouwen moesten ervoor zorgen dat ze twee plekken vóór de Spaansen finishten.

Te vroeg gejuicht

Berkhout/Zegers werd derde in de race en leek wereldkampioen te worden, omdat Mas Depares/Cantero Reino als vijfde over meet kwam. Snel daarna bleek dat de Noord-Hollandse te vroeg had gejuicht, omdat de nummer vier nog een strafrondje moest varen. Daardoor komen Berkhout en Zegers slechts één punt te kort voor het goud in Portugal.

"Op gegeven moment zie je hoe het veld ligt. Dan ga je zekerheden tellen en keuzes maken zodat je in ieder geval tweede of derde wordt", reageert een balende Berkhout bij het Watersportverbond. "Dan zie je de Engelsen een fout maken en ze krijgen een penalty. En de Italianen lagen, vlak voor de finish, nog zo ver voor op de Spanjaarden dat je denkt, dit komt nog steeds goed."