Sloop BNI-complex ligt voorlopig stil na gesprekken met privé-investeerders

HUIZEN - De sloop van een aantal panden van het BNI-complex ligt voorlopig stil. Dat zegt Dirk Simons, directeur van de SVE-Group en eigenaar van de grond, in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag . Er zijn namelijk gesprekken gaande tussen de eigenaar en een groep private investeerders die interesse hebben in het terrein.

Voor Simons is het ook een opluchting na de rumoer die is ontstaan vorige week. Toen begon de sloop van een aantal gebouwen op het BNI-terrein, wat de tegenstanders als Peter Kos van de Krachtcentrale en PvdA-raadslid Margot Leeuwin met lede ogen aanzagen.

Deze privé-investeerders heeft eerst de omwonenden, verenigd in de Havenstraatgroep, benaderd. Daarna hebben deze investeerders contact gezocht met Simons. Over details kan Simons nog weinig zeggen, maar hij geeft aan goede hoop te hebben dat er een uitkomst gaat komen waar iedereen tevreden over is. "We zien dit als een potentiële kans. Ik verwacht dat er over anderhalf tot twee jaar weer positief geschreven wordt."

De SVE-Group ontving veel kritiek na het initiëren van de sloop. Volgens de tegenpartijen kwam de letterlijke mokerslag als een verrassing binnen. Maar volgens Kos zijn er genoeg momenten, deadlines en verlengingen geweest om eruit te komen.

"De sloopmelding is vorig jaar september ingediend en goedgekeurd. Op verzoek van de gemeente en de buren hebben we gewacht tot het einde van het jaar. Vervolgens is er nog een verlengingsperiode geweest tot 26 februari zodat de Havenstraatgroep met een voorstel kom komen." Deze bleef uit en toen besloot de SVE-Group de sloopkogel erbij te pakken.

Grondwaarde

Volgens Kos zou er ook geen idee achter de sloop zitten. "Dat is gewoon niet waar", aldus Simons. "Wij hebben het in de gemeenteraad gehad over mogelijke functies, zoals een sportschool of een dagwinkel."

Volgens Simons was de start van de sloop nodig omdat het bedrijf BN International graag het terrein via de SVE-Group van de hand wil doen. "Om de grondwaarde onder dit terrein vandaan te halen, is om het gesaneerd op te kunnen leveren."

Luister het hele interview met Dirk Simons terug via deze link.