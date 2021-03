Modeman Martijn N. op non-actief na ernstige beschuldigingen van misbruik

Verslaggevers van NRC en het Parool spraken met 146 betrokkenen en verzamelden getuigenverklaringen, documenten (zoals Facebook- en WhatsAppgesprekken), foto’s en een politierapport. Minstens drie slachtoffers lichtten de politie in. Ook is er aangifte tegen hem gedaan wegens poging tot doodslag. Volgens de kranten is hij afgelopen maandag aangehouden in verband met een zedenzaak.

Beetafdrukken en paarse cirkels

De drie slachtoffers vertellen dat zij het vermoeden hebben te zijn gedrogeerd; mogelijk gebeurde dat met GHB. Één van de slachtoffers, die destijds nog een tiener was, vertelt hoe hij in 2011 een nacht met N. doorbracht. Hij kreeg iets te drinken en had van de tijd daarna geen herinneringen meer. De volgende dag schrok hij toen hij in de spiegel keek: "Beetafdrukken. Paarse cirkels op mijn billen. Beurse plekken".

Samenwerkingen met grote merken

N. is een bekende in de modewereld. Hij richtte in 2013 Moam op, waarna hij doorbrak bij de grote modenamen. Zo werkte hij samen met Viktor & Rolf, het Rijksmuseum en Hema. Laatstgenoemde had een kledinglijn van hem.

N. is door het bestuur van Moam op non-actief gesteld. Volgens de kranten wil hijzelf niet reageren op de aantijgingen. Zijn advocaat, Gerard Spong, laat weten dat zijn cliënt ontkent "en betwist zich aan enig strafbaar feit te hebben schuldig gemaakt".