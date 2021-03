Rosa en Jette helpen kansarme kinderen in Roemenië: "Willen iets doen voor een ander"

WOGNUM/ SPANBROEK - Na twee keer vrijwilligerswerk te hebben gedaan in Roemenië, heeft Jette Koelemeijer uit Wognum samen met haar nicht Rosa uit Spanbroek een actie opgezet om vanuit Nederland kansarme kinderen in Roemenië te helpen. Dit door mensen op te roepen om boxen met spullen samen te stellen, die het duo vervolgens ophaalt om naar het land te sturen. "Wij hadden niet verwacht dat zo veel mensen mee zouden doen met de actie. Dat heeft ons positief verrast", vertelt Rosa.

Jette was eerder in Roemenië voor het project Perspective Danes. Dit project richt zich op het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen. Bij het project zijn al maandenlang geen spullen meer binnengekomen om naar Roemenië op te sturen. Dat terwijl de mensen in het land volgens Jette erg afhankelijk zijn van giften. Daarom vragen Jette en Rosa andere mensen om boxen samen te stellen die vervolgens naar het land opgestuurd worden. Samengestelde boxen De spullen in de box kunnen variëren van kleding tot voedsel of cosmetica. "Tot nu toe hebben we vooral veel boxen met kleding opgehaald. Daar zijn we heel blij mee. Maar we zijn nu vooral op zoek naar meer spullen zoals cosmetica, vitaminen en lang houdbaar voedsel", vertelt Rosa. Jette en Rosa rijden vandaag beiden door West-Friesland een route om bij mensen langs te gaan die hebben aangegeven dat zij een box hebben samengesteld. Vorige week reden zij samen in een auto langs zo'n zestig adressen om dozen op te halen. Vandaag denken zij hetzelfde te doen. "Jette begint met rijden in Grootebroek en ik begin in Middenmeer. Vanuit daar rijden we beiden naar ons eigen huis en daarna doen we misschien samen nog een rondje", vertelt Rosa.

"Je denkt nu misschien: het is Europa, zo erg zal het wel niet zijn gesteld met hun leefomstandigheden. Helaas is dat wel zo", schrijft Jette op Facebook. Rosa vertelt dat sinds Jette terug is van haar vrijwilligerswerk, ze altijd heeft gezegd dat ze iets voor de kinderen daar wilt doen. "Wij hebben het er wel vaker over gehad om zoiets op te zetten, maar dat kwam er steeds niet van. Door de coronamaatregelen hebben wij meer tijd over en toen is dit project van de grond gekomen", vertelt zij. Rosa vindt de actie belangrijk, omdat ze denkt dat we niet beseffen wat er in de wereld speelt wat betreft armoede. "Ik wil graag iets goeds doen voor een ander. Dan is het een kleine moeite om hier tijd in te steken." Vervoer dozen In Roemenië heeft Jette contact met een organisatie en probeert op die manier het transport van de dozen te regelen. "En anders hebben verschillende organisaties in Nederland ook hulp aangeboden, dus ik heb er vertrouwen in dat dat goed komt", vertelt Rosa. Voor nu is het een eenmalige actie die loopt tot mei, legt Rosa uit. "We kijken hoe dit loopt en op basis daarvan kijken we of we zoiets nog een keer opzetten."