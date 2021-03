Woningcorporatie deelt 1.700 perenbomen uit aan inwoners

Bij langskomen met de auto is uitstappen niet nodig. Ongeveer twintig vrijwilligers laden het gewenste aantal bomen in de kofferbak of aanhanger. Per persoon mogen vijf bomen meegenomen worden. In totaal zijn er 1.700 bomen om weg te geven.

De actie viel goed in de smaak bij de inwoners, want om 14.00 uur waren alle perenbomen weggeven.

In overleg met de gemeente Enkhuizen stelde de woningcorporatie regels op om het afhalen van de bomen goed te laten verlopen. Hierbij werd rekening gehouden met de coronamaatregelen. Zo heeft Welwonen de bewoners zo veel mogelijk gevraagd lopend of met de fiets te komen.

