Detectiepoortjes tegen wapenbezit op openbare plekken in Zaanstad

ZAANDAM - De politie in Zaandam gaat mobiele detectiepoortjes inzetten op meerdere plekken in de stad. Zo kunnen treinreizigers en bezoekers van winkelcentra verzocht worden door de poortjes te lopen om te kijken of ze geen wapens bij zich hebben.

Pascal Fielmich

Sinds 2018 heeft de politie al extra bevoegdheden in bepaalde delen van de stad, na meerdere geweldsincidenten. Iedereen in zo'n gebied mag gefouilleerd worden zonder dat daar een concrete aanleiding voor is. Door de coronapandemie lag deze methode vorig jaar vrijwel stil. Met de detectiepoortjes wordt het fysieke contact beperkt en kunnen de controles weer worden opgepakt. In eerste instantie worden passanten gevraagd om hun zakken te legen en door het poortje te lopen. Als het poortje niet afgaat, is er niets aan de hand. Als het poortje wel afgaat, dan gebruikt de politie eerst een handdetector om te bekijken waar het metalen voorwerp op het lichaam zit. Daarna wordt er eventueel gefouilleerd.

'Keihard nodig' Behalve het centrum en bij het station zijn de wijken Poelenburg en de Russische Buurt aangewezen waar 'preventief gefouilleerd' kan worden. Ook hier komen op willekeurige momenten de detectiepoortjes te staan. Burgemeester Jan Hamming benadrukt de noodzaak van preventief fouilleren. "We doen dit omdat het keihard nodig is. Het aantal wapens op straat en het aantal incidenten met wapens is simpelweg te veel. Zowel de politie, het Openbaar Ministerie als ik maken ons zorgen over de ontwikkeling van het wapenbezit en -gebruik." De incidenten die plaatsvinden hebben grote impact op de veiligheid en het gevoel van veiligheid op de Zaanse straten, aldus de burgemeester. "Daar moeten we ons op alle mogelijke manieren tegen blijven verzetten."