Bewoners Risdam-Noord overhandigen petitie aan wethouder om park te behouden

HOORN - De inwoners in Risdam-Noord laten met een petitie zien dat ze absoluut niet zitten te wachten op de bouw van het Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) bij het park in hun wijk. De handtekeningen zijn vanochtend overhandigd aan wethouder Samir Bashara. Dit is de laatste actie van de inwoners voordat de gemeenteraad op 23 april een besluit neemt over de bouwplannen van het IKEC.

Vinod Autar, lid van De Alliantie en voorzitter van tennisvereniging de Ballentuin, was ook bij de overhandiging aanwezig. "Het idee om bouwplannen te ontwikkelen in dit park had nooit geboren mogen worden", zegt hij. "Een park dat aan de wijkbewoners ontspanning en gezondheid biedt mag je niet van de wijkbewoners afnemen. Laten we hopen dat dit een eenmalige dwaling is geweest en dat onze achterkleinkinderen nog in het park kunnen spelen.”

Er zijn ruim 700 handtekeningen tegen de komst van het kindcentrum aangeboden aan de wethouder. Een gedeelte is verzameld door 'De Alliantie', bestaande uit een groep verontruste wijkbewoners. Verder liet de Stichting Risdam-Noord Groen de overige wijkbewoners een online petitie tekenen. Volgens Ted van der Bruggen, voorzitter Risdam-Noord Groen, was de wethouder onder de indruk van het aantal verzamelde handtekeningen.

Er zijn al langere tijd zorgen bij de inwoners in Risdam-Noord vanwege de mogelijke komst van een IKEC in het geliefde park van de wijk. Een IKEC is een kindcentrum waar gespecialiseerd onderwijs, zorg en kinderopvang worden aangeboden vanaf één locatie.

"Het park is voor ons de enige plaats in de directe omgeving waar we kunnen genieten van rust en groen"

In de afgelopen maanden werden twee locaties onderzocht op geschiktheid voor de komst van het IKEC en/of woningbouw. Deze locaties waren Oude hockeyvelden Nieuwe Steen en Sport- en recreatiepark Risdam-Noord.

Tijdens de commissievergadering van afgelopen dinsdag zijn met de raadscommissie de onderzoeksresultaten besproken. Verder hebben de bewoners van Risdam-Noord gedurende deze vergaderingen via inspreek tijd van zich laten horen, middels een ingestuurde brief. De wijkinwoners maakten daar duidelijk welke bezwaren zij hebben tegen de komst van het IKEC bij het park in hun wijk. Zo schrijft een inwoner: "Het park is voor ons de enige plaats in de directe omgeving waar we kunnen genieten van rust en groen, tevens is het een belangrijke ontmoetingsplaats voor de bewoners."

"Mijn collega's in het college, de organisaties en ik zelf hebben ten goede trouw en met de beste bedoelingen van de wereld geprobeerd een fatsoenlijk onderling en betrouwbaar beeld te schetsen van de twee locaties", legde Samir Bashara tijdens de vergadering uit. "Daar is veel werk in verricht met veel emotie door allerlei betrokkenen." Volgens hem is er hard gewerkt aan een onderzoek waarop de raadsleden een uiteindelijk besluit kunnen baseren. Op 23 april neemt de gemeenteraad een besluit over de bouw van het IKEC.