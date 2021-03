Chaya Berger (20) overtuigt jongeren te stemmen: "Wij kunnen het verschil maken"

HAARLEMMERMEER - Chaya Berger is lid van de jongerengemeenteraad in Haarlemmermeer. Met de verkiezingen voor de deur zoekt zij, gewapend met een twee meter groot, rood potlood, jongeren op om ze te overtuigen hun stem uit te brengen.

"De jongeren kunnen samen elf zetels bemachtigen en daardoor echt een verandering kunnen bewerkstelligen", vertelt Chaya aan NH Nieuws. Maar het is nog maar de vraag of de nieuwe generatie stemgerechtigden hun stem ook daadwerkelijk uitbrengen. "Heel veel jongeren voelen zich niet vertegenwoordigd en hebben vaak niks met politiek."

Dat komt volgens politicoloog Liza Mügge omdat de politiek vrij ver van de belevingswereld van jongeren af staat. "Zij hebben denk ik onvoldoende het idee dat stemmen direct effect heeft op hun dagelijks leven, wat natuurlijk wel zo is. Politiek gaat pas echt leven als er kandidaten zijn in de omgeving waarin je je herkent. Er zitten nu niet veel jongeren in de Tweede Kamer en dat maakt wel uit voor de herkenning, weten we uit onderzoek. Dan komt het gewoon dichterbij."