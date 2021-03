Opnieuw onstuimige dag: code geel voor harde windstoten

Toch is er van een echte storm zoals afgelopen donderdag geen sprake, zegt NH-weerman Jan Visser. "Windkracht 9 wordt niet bereikt." Wel zijn er vandaag windstoten tot 100 kilometer per uur mogelijk, verwacht hij. Afgelopen donderdag, tijdens storm Evert, waren er windstoten van 110 kilometer per uur. Aan de kust zal de wind het hardst gaan waaien. Het zal daarbij ook gaan regenen. "Daarbij is ook kans op hagel en onweer."

Vaccinatielocaties

Vanwege het weer zijn meerdere test- en vaccinatielocaties vandaag gesloten. Zo blijven de vaccinatielocaties op de Agriport en die in Alkmaar dicht. De GGD Hollands Noorden liet dat gisteren al weten. De gezondheidsdienst zegt het ontzettend vervelend te vinden voor de mensen die een prik zouden krijgen. Ook de testlocatie in Zaandam blijft vandaag dicht.

Bij de teststraat op Schiphol zijn voorzorgsmaatregelen genomen, zei een woordvoerder van de GGD Kennemerland gisteren tegen NH Nieuws. "De netten zijn van het hek gehaald en alles wat los zat is vastgemaakt. Ik denk niet dat de testlocatie dicht moet, maar het wordt goed in de gaten gehouden."

Verkeer

Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers die de weg op willen ook voor de harde windstoten. "Wil je met een aanhanger of vrachtwagen op pad? Dan kan het verstandig zijn om je rit even uit te stellen."

Morgen zal naar verwachting minder onstuimig verlopen. "Vandaag is de laatste flinke waaidag, daarna wordt het rustiger", zegt Visser. "De wind neemt dan duidelijk af. In de kustgebieden is het dan het meest droog."