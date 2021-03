Uitgesproken Telstar-trainer Jonker over de ezel en de steen tegen De Graafschap: "Moeilijk te verteren"

VELSEN-ZUID - Het is een zure vrijdagavond voor de Witte Leeuwen, want ze geven in de blessuretijd een gelijkspel weg tegen De Graafschap (1-2). "Dat aspect beheersen we van geen kant en er zit ook weinig schot in." Dat betekende voor Telstar de achtste wedstrijd op rij zonder winst.

"De ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen en wij doen het zes keer", aldus een zeer balende Andries Jonker over de tegentreffer in blessuretijd. "Dat is vervelend en moeilijk te verteren." Gelijkwaardig Telstar deed het die negentig minuten ervoor vrij aardig tegen de Achterhoekers. Een gelijkspel was zeker verdiend geweest voor de Velsenaren. "Ik zag geen enkel verschil tussen een van de grote promotiekandidaten en Telstar, dus daar ben ik hartstikke tevreden over." Bekijk de video hierboven voor het hele gesprek met Telstar-trainer Andries Jonker.

Quote "Ik dacht vaak hoe die eerste goal zou zijn, en dit was dan toch een ultiem vreugdemoment" Telstar-speler, Cas dijkstra

Cas Dijkstra hield een dubbel gevoel over aan de wedstrijd. De middenvelder van Telstar scoorde namelijk zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal, maar zag dat het geen punten opleverde. "Ik dacht vaak hoe die eerste goal zou zijn, en dit was dan toch een ultiem vreugdemoment." Play-offs Telstar staat nu tiende op de ranglijst met elf punten achter op nummer acht Roda JC. En deze positie geeft nog recht op de play-offs. Toch blijft Dijkstra zeer optimistisch als het gaat om de nacompetitie. "We gaan voor de play-offs en ik hoop dat we dat nog kunnen halen." In de volgende speelronde neemt Telstar het thuis op tegen Roda JC. Bekijk de video hierboven voor het hele gesprek met doelpuntenmaker Cas Dijkstra.

