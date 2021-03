Jong Ajax komt langszij tegen Roda JC dankzij twee goals in sterk slotoffensief

Jong Ajax reisde met een flinke kater af naar Zuid-Limburg. Afgelopen maandag verloren de Amsterdammers op eigen veld met 1-2 van hekkensluiter FC Den Bosch. Roda JC verpeste het weekend van Volendam door aan De Dijk met 3-4 te zegevieren.

In het eerste kwartier liet met name Pflücke zich zien aan de kant van Roda JC. Ook Jong Ajax kreeg mogelijkheden met de grootste kans voor Naci Ünüvar. Op slag van rust brak Erik Falkenburg de score open voor Roda JC. Na 60 minuten spelen verdubbelde Dylan Vente, die in het verleden voor AZ speelde, de score voor de Limburgers.

Slotoffensief

In de slotfase werd het toch nog spannend. Van der Gaag voerde drie wissels door en die leken hun vruchten af te werpen. Een benutte penalty van Neraysho Kasanwirjo liet hoop gloren voor de Amsterdammers. Het bleek het startsein voor het slotoffensief waarin Enric Llansana in de 86ste minuut de gelijkmaker binnenkopte.

Opstelling Roda JC: Hoekstra; Marzo, Jensen, Bakker Absalem; Bouchouari, Vossebelt, Pflücke, Falkenburg, Serrarens, Vente

Opstelling Jong Ajax: Kotarski; Van Gelderen, Regeer, Kasanwirjo, Baas; Warmerdam, Taylor, Fitz-Jim; Martha, Traoré, Ünüvar