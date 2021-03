Oude bekende Van Heertum doet Telstar pijn met goal in slotminuten

Bij Telstar keerde Anass Najah terug in de basis. Op de afsluitende training leek het er al op dat de middenvelder speelminuten kon maken. Daarmee stroomt de ziekenboeg langzaam maar zeker iets leger en heeft trainer Andries Jonker steeds meer fitte spelers tot zijn beschikking. De Graafschap zou bij winst in Velsen-Zuid de derde periode winnen, ongeacht de uitslag bij concurrenten Go Ahead Eagles, SC Cambuur en NAC Breda.

Telstar kon behoorlijk vuist maken tegen de nummer twee van de eerste divisie. De ploeg van Jonker gaf weinig weg. Toch keek het na tien minuten tegen een achterstand aan. Ted van de Pavert kopte raak uit een rebound, die terugkwam via doelman Jasper Schendelaar.

Telstar-gehalte

De thuisploeg liet zich de kaas niet van het brood eten. De bezoekers, onder leiding van oud-Telstar trainer Mike Snoei, traden aan met een hoog Telstar-gehalte. Jasper van Heertum en Toine van Huizen stonden in de basis en op de bank zaten ex-Telstar aanvallers Melvin Platje en Mo Hamdaoui. In de 42ste minuut trok Cas Dijkstra de stand gelijk. De 19-jarige middenvelder schoof de bal diagonaal in de hoek en tekende voor zijn eerste doelpunt in het profvoetbal.

