Celeste Plak volleybalt weer na sabbatical, maar is geheimzinnig over nieuwe club

TUITJENHORN - Celeste Plak maakte afgelopen week bekend dat ze weer terugkeert in het volleybal na een jaar sabbatical. "Ik was al in de zaal bezig geweest en merkte dat ik het steeds leuker ging vinden."

Orange Pictures

"Ik vond het alweer mooi geweest", zegt Plak in gesprek met NH Sport. Vorig jaar koos de international ervoor om even uit de topsportwereld te stappen en een sabbatical te nemen. "Ik heb veel lijntjes uitgegooid, op een boerderij gewerkt en een radio-show gepresenteerd. Ik heb een hoop gedaan waar ik veel plezier aan heb beleefd en dingen die ik later ook zou willen doen. Ik was bijzonder druk, misschien wel drukker dan daarvoor." Sinds kort traint de 25-jarige volleybalster in het Talent Team op Papendal met tal van jonge speelsters. "Het is verrassend leuk om met de jonge meiden te trainen. Nu ben ik druk bezig om wedstrijdfit te raken."

Quote "De eerste week was confrontrerend. Ik ketste alle ballen weg alles en kreeg het niet voor mekaar" volleybalster Celeste Plak

Haar comeback in het volleybal was in het begin wel even wennen, erkent Plak. "De eerste week was confrontrerend. Ik ketste alle ballen weg alles en kreeg het niet voor mekaar. Dat was wel even lastig. Nu komt mijn echte niveau weer naar boven." Nieuwe club Op dit moment traint Plak nog om wedstrijdfit te worden, maar de inwoonster van Apeldoorn heeft wel al een nieuwe club gevonden. "Die ga ik wel pas over anderhalve maand bekendmaken", lacht ze. "Maar gelukkig heb ik wel een club."