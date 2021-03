Taimounti over vertrek bij Denk: "Partijen veranderen, maar ik niet"

Mourad Taimounti zegt dat zijn standpunten niet veranderen nu hij is vertrokken bij Denk. Vanochtend werd bekend dat hij overstapt naar Nida, de partij krijgt hierdoor voor het eerst een zetel in de Amsterdamse gemeenteraad.

Taimounti vindt dat vrouwen en niet-Turkse kandidaten te laag op de kieslijst zijn gezet en dat het landelijke bestuur niet goed naar leden luistert. "Dan is het heel erg lastig om bij een partij te blijven waar je niet honderd procent achter staat of je er niet honderd procent voor kan inzetten, het is niet partijhoppen. Partijen veranderen, maar ik verander gewoon niet. En ik wil gewoon bij een partij zitten waar ik mezelf kan zijn en honderd procent kan geven."

Drie zetels

Hij kwam in 2018 in de gemeenteraad terecht, nadat Denk drie zetels haalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De afgelopen jaren pleitte hij tegen de invoering van betaald parkeren in Nieuw-West en voor excuses van de gemeente voor het slavernijverleden. Eind 2019 haalde Denk-raadslid Aysegül Kiliç naar hem uit, ze noemde hem in een brief vrouwonvriendelijk en intimiderend, al bleven ze beiden in de partij.

Toch is dat conflict volgens hem niet de reden geweest om te vertrekken. "Nee zeker niet, absoluut niet. Dat is iets uit het verleden. Dat waren momenten dat het even niet goed ging. We zijn verschillende mensen. Er kunnen conflicten ontstaan. Ik heb de afgelopen maanden heel positief samengewerkt met collega Aysegül Kiliç."

Waardering

Hij wil benadrukken dat hij nog steeds veel waardering heeft voor de partij Denk en voor bijvoorbeeld de vrijwilligers die op straat geflyerd hebben. "Ik heb een fantastische fractie gehad in Amsterdam, daar ben ik heel trots op."

Taimounti is vanwege privé-omstandigheden sinds februari met verlof, Numan Yilmaz had zijn rol als DENK-fractievoorzitter overgenomen. Hij blijft dat doen en laat aan AT5 weten begrip te hebben voor de beslissing van Taimounti. Ook zegt hij straks met hem te gaan samenwerken. Taimounti komt begin juni weer terug in de gemeenteraad, maar dan dus als fractievoorzitter van NIDA.