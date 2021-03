"Amsterdam teruggefloten over Airbnb-verbod"

AMSTERDAM - De gemeente mocht vorig jaar niet het Wallengebied en het zuidelijke deel van de grachtengordel aanwijzen waarin het verboden is om woonruimte te gebruiken voor vakantieverhuur. Dat heeft de bestuursrechter vandaag geoordeeld.

Dat meldt De Telegraaf op haar website.

Het verbod was voor het Wallengebied en het zuidelijke deel van de grachtengordel. In de rest van de stad is het toeristische verhuur nog wel mogelijk, maar onder strenge voorwaarden en met een vergunning. Een vergunning kost 45 euro en kan worden aangevraagd op de website van de gemeente.

Amsterdam Gastvrij, die belangen behartigt van een groep huizenbezitters die hun woning verhuren op ander andere sites als Airbnb, is naar de rechter gestapt. Ze wezen de rechtbank erop dat de Huisvestingswet uit 2014 geen grondslag biedt voor een totaalverbod van vakantieverhuur in een hele wijk. De rechtbank stelt hen in het gelijk.

Sinds 1 januari dit jaar heeft de gemeente Amsterdam de mogelijkheid om in uiterste gevallen wijken aan te wijzen waarin vakantieverhuur geheel is verboden. Met als doel om de leefbaarheid te vergroten. De rechtbank wijst erop dat er nog andere mogelijkheden in de stad zijn om de leefbaarheid te vergroten.