College Enkhuizen vraagt 1,69 miljoen extra voor bouw van Integraal Kindcentrum

ENKHUIZEN - Het college van Enkhuizen heeft nog eens 1,69 miljoen euro nodig voor de bouw van het Integraal Kindcentrum (IKC) in de binnenstad. Het is de tweede keer dat er extra geld gevraagd wordt voor het IKC-project, waar in 2016 oorspronkelijk 3,6 miljoen euro voor vrijkwam. Met het nieuwe verzoek aan de gemeenteraad, dat eind maart in stemming wordt gebracht, is het uiteindelijk gevraagde krediet meer dan twee keer zo hoog.

Dat blijkt uit een raadsvoorstel van het college, waar aankomende maandag in een commissievergadering over wordt gedebatteerd. In februari 2016 stemde de gemeenteraad van Enkhuizen in met een budget van ruim 3,6 miljoen euro, in 2018 werd dat al eens verhoogd met een extra bedrag van 2,2 miljoen euro. Het college vraagt nu dus nogmaals om een extra bedrag, van 1,69 miljoen euro. Dat valt volgens het college vooral te verklaren door grote kostenstijgingen van de bouwsector.

Volgens PvdA-fractievoorzitter Jacco Sandstra is het belangrijk dat dit bedrag er komt. "Als we langer wachten, zullen de kosten alleen nog maar hoger uitvallen. Dan kun je het beter nu meteen doen. Er wordt al heel lang gewacht, dit plan wordt elke keer uitgesteld. Wat ons betreft gaan we ervoor zorgen dat dit plan zo snel mogelijk gerealiseerd wordt."

Jan Raven van Enkhuizen Lokaal is kritischer: "We zijn er niet blij mee, want waar moet dat geld vandaan komen? Het is natuurlijk wel gek dat er bij dit project elke keer weer een paar ton bij moet. We gaan maandag zeker een paar kritische vragen stellen aan de wethouder", laat hij weten.

Weerstand

De bouw van het IKC kon de afgelopen jaren op veel weerstand rekenen vanuit omwonenden, maar volgens een woordvoerder van de gemeente zijn die bezwaren van tafel, na overleg met de buurtbewoners.

Wethouder Dorus Luyckx vertelde vorige week donderdag op een informatieavond voor commissie- en raadsleden dat de buurtbewoners "hebben bevestigd geen beroep meer in te stellen tegen de omgevingsvergunning." Op verzoek van de gemeenteraad werden de bewoners betrokken bij de besluitvorming over het plan.

Het is het voornemen van het college om in augustus, ruim een jaar later dan gepland, te beginnen met de bouw van het IKC. Naar verwachting wordt het gebouw in de zomer van 2022 opgeleverd. Op 30 maart wordt het verzoek in de gemeenteraad in stemming gebracht.