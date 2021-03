Veel ouderen de fout in bij stemmen per post, ANBO maakt zich zorgen

AMSTERDAM - Ouderenbond ANBO maakt zich zorgen over het stemmen per post. Bij het stemmen gaat nogal wat fout, waarschuwen zij, waardoor veel stemmen ongeldig zijn. Maar dat mag niet gebeuren, aangezien in Amsterdam zo'n 70.000 mensen boven de 70 jaar hun stem deze verkiezingen uitbrengen via de brievenbus.

Tot nu toe zijn bij de gemeente Amsterdam 13.000 van de 70.000 mogelijke poststemmen binnengekomen. Hoeveel van deze stemmen ook echt geldig zijn, is nog maar de vraag. Gekeken naar landelijke cijfers, belooft het niet veel goeds: 2.5 procent van de 400.000 ontvangen poststemmen is ongeldig.

Rob Dijst (73) is een van de 70.000 mensen in Amsterdam die mag stemmen per post. Hij is slecht ter been en behoort door zijn leeftijd tot de risicogroep. Normaal gesproken is er in het verzorgingshuis waar hij woont een stembureau, maar corona gooide roet in het eten.

Een vaccinatie heeft Rob inmiddels gehad. Toch is hij maar wat blij dat op slechts een paar meter van zijn verzorgingshuis een brievenbus staat waar hij zijn stem kan ingooien. Het stemmen per post is makkelijk, vindt hij. Bang dat er iets misgaat is hij niet. "Er komt een uitgebreide uitleg bij, zelfs met foto's. Als je dat rustig leest, dan kan het bijna niet verkeerd gaan hoor."

Ouderenbond waarschuwt

Maar die gedachte strookt niet met landelijke cijfers. "Tot nu toe hebben zo'n 10.000 mensen niet de retourenvelop, maar de envelop voor het stembiljet op de post gedaan. Ook zijn sommige retourenveloppen zo dun dat er waarschijnlijk geen stembiljet in zit", zegt de ANBO.

Ook waarschuwt de ouderenbond dat je per ongeluk de stempas samen met het stembiljet in een enveloppe kan doen. In al deze gevallen is de stem ongeldig wat voor problemen zorgt. "Partijen kunnen hierdoor de geldigheid van de verkiezingen in twijfel trekken."