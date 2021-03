Strafrechtelijk onderzoek naar verwaarloosde dieren bij stal aan Hasselaarsweg

Er is al vaker geklaagd over de stal. Nu is de kwestie opnieuw aangezwengeld op de Facebookpagina 'Je bent er ien uit Langedijk’. Verschillende Langedijkers winden zich daar op over de verwaarloosde dieren. Dat meldt mediapartner Heerhugowaard Centraal.

Foto’s van paarden en pony’s die in de mest staan, wakkerden de verontwaardiging aan. Sommige dieren zouden lijden aan schurftmijt of hoefschade hebben. Ook toonde een foto een dikke laag mest die niet opgeruimd werd, maar aan de kant van een pad is geschoven. De stal is vlakbij de Langebalkbrug tussen Langedijk en Heerhugowaard.

