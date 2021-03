Frictie na uitspraken wethouder over bouw sociale huurwoningen: 'Is niet de afspraak'

HOORN - Fractie Tonnaer en verenigde huurdersorganisatie De Boog willen weten of er bij de woningbouw van Poort van Hoorn minder goedkope woningen worden gebouwd dan is afgesproken. Dit naar aanleiding van de uitspraken die wethouder Samir Bashara deed in de documentaire Woningnood & Hoogbouw.

NH Nieuws / Chantal Bos

Hij zei daarin onder meer dat het project niet gefinancierd kan worden als er 20 tot 30 procent sociale woningbouw ingepland wordt. Een uitspraak die ingaat tegen de gemaakte afspraak. De Hoornse gemeenteraad heeft namelijk vastgesteld dat alle woningbouwprojecten in de gemeente bestaan uit een verhouding van 30-30-40. Met andere woorden: 30 procent goedkoop, 30 procent middel en 40 procent in het dure segment. 'Wethouder wijkt af van afspraak' De uitspraak van de wethouder wijkt daarvan af. En dat zorgde voor verbazing bij Verenigde Huurdersorganisaties De Boog, die de belangen behartigt van huurders bij Intermaris. Er is met spoed een overleg ingepland tussen Intermaris, De Boog en de gemeente, zo vertelt Mensina Wijma, voorzitter van De Boog. Wijma zegt de wethouder te hebben gewezen op de afspraak om minimaal 30 procent woningen beschikbaar te stellen in het zogeheten goedkope segment. Volgens Wijma ging de wethouder ernaar kijken, maar ze is er niet op gerustgesteld. "De wethouder gaf aan dat de plannen al in een gevorderd stadium waren." Fractie Tonnaer stelt vragen Roger Tonnaer van Fractie Tonnaer heeft schriftelijke vragen neergelegd bij het college. Tonnaer wil duidelijkheid over het afwijken van de 30-30-40 norm bij de Poort van Hoorn. Tegelijkertijd vreest hij dat er straks meer gevallen volgen, als dit waar blijkt te zijn. "Als je hier de hand mee gaat lichten, zal dit ook gelden voor afspraken wat betreft andere locaties in de stad."

Quote "Er is ook een grote groep starters die niet per se wil huren" Woordvoerder gemeente Hoorn

Een woordvoerder van de gemeente Hoorn laat aan NH Nieuws weten dat er niet wordt afgeweken van de 30-30-40 norm. "Wat een misverstand is: 30 procent goedkoop betekent niet alleen sociale huur, maar ook koopwoningen tot maximaal twee ton", legt woordvoerder Marieke van Leeuwen uit. Kijken waar behoefte aan is "We gaan ervan uit dat zo'n honderd woningen in ieder geval sociale huur zijn, daar komt nog een definitief aantal uit." Volgens Van Leeuwen bekijkt de gemeente waar behoefte aan is. "Het is een misverstand dat er alleen behoefte is aan sociale huur. Er is ook een grote groep jonge starters die niet per se willen huren." Voor Roger Tonnaer is daarmee de kous niet af. Tonnaer en Wijma (huurdersorganisatie De Boog) willen de reactie van de wethouder afwachten naar aanleiding van het gesprek tussen de gemeente, De Boog en Intermaris. Wijma zegt na het gesprek dat op 1 maart plaatsvond, nog geen reactie te hebben ontvangen.

Quote "Er zijn afspraken gemaakt, daar moet de gemeente zich aan houden. We zitten al met een schreeuwend tekort" Mensina Wijma, Huurdersorganisatie De boog

Volgens Van Leeuwen heeft het Rijk voor de Poort van Hoorn een subsidie verleend, bedoeld voor de bouw van betaalbare woningen. "Hierin zitten bepaalde voorwaarden: minimaal 50 procent betaalbare woningen tot drie ton." Daar vallen volgens Van Leeuwen de 30 procent woningen onder uit het goedkope segment én de 30 procent uit het middensegment. "Het klopt niet dat er alleen maar dure woningen komen", zegt Van Leeuwen. De schriftelijke vragen die Fractie Tonnaer heeft gesteld aan de wethouder zijn hier terug te vinden. De gemeente heeft tot 11 april de tijd om daar een antwoord op te geven.