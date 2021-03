Een jaar na de corona-uitbraak gaat de buurtbus eindelijk weer de weg op

ENKHUIZEN - Na een jaar stil te hebben gestaan, gaat buurtbus 438 eindelijk weer rijden. Na de corona-uitbraak wer de buurtbus, die rijdt tussen Andijk en Enkhuizen, uit de dienstregeling gehaald. Maar vanaf 22 maart rijd de buurtbus weer. "We zijn blij dat we weer mogen", aldus Ed Schoonhoven van buurtbus WASE.

Na de corona-uitbraak vorig jaar werden alle buurtbussen uit de dienstregeling gehaald, omdat eerst onderzocht moest worden wat voor aanpassingen er nodig waren om mensen gezond te laten reizen. Vervolgens moesten er aanpassingen, in dit geval een spatscherm en een luchtfilter, gedaan worden.

Het was een lange zit volgens Ed, maar hij is ook blij dat de provincie en Connexxion zo voorzichtig zijn geweest, voor zowel de reiziger als de buschauffeur. "Veel vrijwilligers rijden de bussen rond en je wilt wel dat ze veilig kunnen rijden en niks oplopen."

Belangrijke functie

De buurtbus heeft een belangrijke functie in de regio, eerdere jaren vervoerden ze zo'n 60.000 mensen per jaar. "We brengen mensen naar het station, naar het winkelcentrum in Bovenkarspel, maar ook naar het gezondheidscentrum hier in Enkhuizen. Het is belangrijk dat er weer een verbinding is in de regio", aldus Schoonhoven.

De bus rijdt alleen niet meer overal dezelfde route als voor de corona-uitbraak. De dienstregeling is hier en daar aangepast. Zo is de route van Andijk naar het Kagerbos geschrapt en sluit de bus niet meer aan op de spitstreinen in Enkhuizen.