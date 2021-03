Noordkop & Texel NL V Remy en zijn vrienden: otters krijgen nieuw verblijf

In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell. Deze keer zien we dat er voor de otters een heel nieuw verblijf wordt gebouwd en dat in het nest van de hoornraven een bijzonder schepsel zat.

Zo gaat het otterverblijf er straks uitzien - Landgoed Hoenderdaell

Op Landgoed Hoenderdaell is het eindelijk zover: het nieuwe otterblijf is in aanbouw. De contouren van het verblijf zijn inmiddels goed zichtbaar. Het nieuwe onderkomen komt naast het oude verblijf, maar nu met een fraaie waterpartij en een mooi gebied om rond te scharrelen. Ook krijgen ze een speciaal binnenhok. Kortom: aan alles is gedacht.

Training Er is nog een klein probleempje: de kleinklauwotters moeten straks nog worden overgebracht naar hun nieuwe plek. Daarvoor is dierverzorger Saskia met ze in training gegaan. Met een lekker kuikentje probeert ze de otters te verleiden om een speciale vangkooi binnen te gaan. Eenmaal in de kist kunnen ze makkelijk worden verplaatst. En dat lukt deze keer best aardig; maar liefst vijf exemplaren zitten er op een gegeven moment in de kooi. Saskia is daar blij mee. "Als het niet lukt, moet we de dieren gaan vangen. Dat is gedoe en stressvol. Vorige week zaten er vier in en nu al vijf. Als we er maar twee kunnen overzetten en de dag erna nog twee, is dat ook goed. Totdat ze alle zeven over zijn. Dan is het ook goed. In het ergste geval gaan we ze alsnog vangen."

Quote "Als we otters moeten vangen, is dat veel gedoe en stressvol voor de dieren" saskia verbruggen, dierverzorger

Na de otters neemt Saskia ons mee naar de Noordelijke hoornraven. Die zaten al een tijdje op een ei. Ze hadden er twee gelegd. Eentje was door de verzorgers meegenomen voor in de broedmachine. Het andere ei mochten de vogels zelf uitbroeden. Het exemplaar uit de broedmachine bleek niet levensvatbaar.

Het jong van de hoornraven had twee snavels en drie ogen - NH

Toen ze de schaal openmaakten, bleek waarom: het vogeltje had twee snavels en drie ogen. Het was een soort siamese tweeling. Uiteindelijk werd ook het andere ei een teleurstelling. Van het jong werd niets meer teruggevonden. Eén van de ouders had het opgegeten. Dat doen ze in de natuur ook, legt Saskia uit: "Het komt vaker voor. Dan hebben ze extra eiwitten nodig en zo'n jong is gewoon voedsel. Dus dan eten ze het op. Het is niet iets wat ze doen als ze denken dat het jong kan overleven. Maar op het moment dat het jong of heel slecht is of al dood is, dan zullen ze het gewoon opeten." Kijk hier voor meer afleveringen van Remy en zijn vrienden