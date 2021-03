Jong AZ geeft zege bij MVV uit handen

MAASTRICHT - Jong AZ mocht lang geloven in een goed resultaat tegen MVV Maastricht. De ploeg van Michel Vonk gaf de voorsprong in de slotfase echter weg en verloor met 3-2 in De Geusselt.

Orange Pictures

Ondanks het ongebruikelijke tijdstip van de aftrap, legden MVV en Jong AZ een interessante wedstrijd op de mat. Het voetbal was bij vlagen goed, maar individuele fouten brachten ook onverwachtse elementen in de wedstrijd. Desalniettemin golfde het spel op en neer. Het was MVV dat via Joy-Lance Mickels op voorsprongkwam. Doelman Beau Reus zag er niet lekker uit bij het schot van buiten de zestien. Merkwaardige goal In de daaropvolgende acties stond Reus echter wel zijn post. Aan de andere kant kon dat niet gezegd worden van doelman Mike Havekotte. De doelman van MVV dacht een kopbal van Mohamed Taabouni eenvoudig uit de lucht te plukken, maar in zijn sprong liet hij de bal de doellijn passeren: 1-1. Op de beelden was het ontzettend lastig te zien, maar de grensrechter was volledig overtuigd. Tekst gaat verder onder de video.

De wedstrijd ging na rust verder met waar die gebleven was. Alleen greep Jong AZ iets meer het initiatief. Drie minuten nadat beide ploegen uit de kleedkamer kwamen, betaalde zich dat ook uit. Fedde de Jong was het eindstation van een goed lopende aanval, schoof de bal in de verre hoek en tekende voor zijn eerste treffer in het betaalde voetbal. Sneeuw voor de zon Het bleef leuk om naar te kijken in Maastricht omdat er uit het niets ook kansen ontstonden; meestal vanwege individuele fouten. Bij Jong AZ leidde dat twee keer tot een doelpoging van MVV, maar Reus revancheerde zich met een aantal knappe reddingen voor zijn flater bij de openingstreffer. Djibril Dianessy trok de stand in de 72ste minuut weer gelijk (2-2). Hij tikte binnen na een knappe actie van Jérôme Deom, die fraai wegdraaide bij zijn tegenstander. In de slotfase, waarin het gevoel heerste dat er echt nog wel een doelpunt zou vallen, bleek MVV het meest gelukkige van de twee. In de 82ste minuut scoorde Naudts na een steekpass met een bal in de verre hoek en luidde daarmee de overwinning van de Limburgers in. Door de 3-2 nederlaag blijft Jong AZ 18de met 23 punten uit 28 wedstrijden. MVV boekt de vierde overwinning op rij en stijgt naar de elfde plek.

Opstelling MVV: Havekotte; R. Zeegers (T. Zeegers/56, Martina/80), Soumaoro (Dianessy/46), Mares, Salasiwa; Sürmeli, Van Acker, Deom (Angiulli/90); Blummel, Naudts, Mickels Opstelling Jong AZ: Reus; Lathouwers, Berkhout (Jacobs/46), Velthuis, Gullit; Koopmeiners, De Jong, Franken; Margaret (Barasi/68), Kunst, Taabouni (Buurmeester/78)