Hoorn krijgt een vaccinatielocatie bij IJsbaan de Westfries

De dichtstbijzijnde vaccinatielocatie nu is Middenmeer of Purmerend.

De vaccinatielocatie in Hoorn wordt volgens de GGD een grote priklocatie, met twaalf priklijnen. Er kunnen dan per dag, als er genoeg vaccins beschikbaar zijn, 3.000 vaccinaties gegeven worden.

