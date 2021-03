Dezelfde handhaver niet in Haarlem, maar wel in Zandvoort met wapenstok

HAARLEM - De Haarlemse boa's doen niet mee aan de proef met de wapenstok, maar dragen het wél als ze ingezet worden in Zandvoort in het kader van de ambtelijke samenwerking. Die gemeente doet namelijk wel mee aan de proef van het Rijk om te kijken of het dragen van de wapenstok een goed verdedigingsmiddel is. Opmerkelijk en niet gewenst, vindt een deel van de Haarlemse gemeenteraad.

"Het verrast mij", zegt D66-raadslid Thessa van der Windt gisteravond in de commissievergadering, "want als gemeenteraad Haarlem hebben we juist bewust gezegd dat wij onze medewerkers niet willen blootstellen aan risico's die kleven aan die wapenstok." D66 heeft opheldering hierover gevraagd. De meerderheid in de gemeenteraad vond in juni vorig jaar al dat de wapenstok geen goed verdedigingsmiddel was, omdat het ook juist geweld bij omstanders kan oproepen.

Proef

De discussie en de daaruit voortvloeiende proef met inzet van de wapenstok door de handhavers, laaide vorige jaar in mei op. Hoewel Haarlem niet zoals in IJmuiden excessief geweld tegen de boa's tijdens de eerste lockdown meemaakte, was hier ook in voorgaande jaren een forse toename van het aantal geregistreerde gevallen van heftig mondeling en soms fysiek geweld. Twee jaar geleden is een boa in Haarlem bewusteloos geslagen.

Burgemeester Jos Wienen heeft zich altijd ingezet voor betere uitrusting van de boa's. En hoewel hij zelf ook geen voorstander is van de wapenstok, bepleitte hij toch voor Haarlemse deelname aan de proef, om boven op de ontwikkeling te zitten. Maar op aandringen van de raad is besloten toen niet deel te nemen. In Zandvoort drong de gemeenteraad juist unaniem aan op deelname aan de proef met de wapenstok. In het kader van de ambtelijke samenwerking tussen beide gemeentes, lopen dus nu Haarlemse handhavers in Zandvoort mét wapenstok.