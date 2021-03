Slechtziende Mike (18) krijgt gedroomde baan als bakker: "Hoop inspiratie te zijn"

KOOG AAN DE ZAAN - Jarenlang en keihard heeft Mike van Brenk (18) ervoor gewerkt en nu is het eindelijk zover: hij mag aan de slag als bakker. Een droom die uitkomt, zegt hij, terwijl hij een paasbrood kneedt in banketbakkerij de Wijn. Mike is slechtziend en ondervond dat bakker worden knap lastig is voor hem.