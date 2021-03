Verdachte aangehouden voor mishandelen agenten Museumplein

Een 35-jarige man uit Zwolle is vanmorgen aangehouden voor het belagen en mishandelen van meerdere politieagenten tijdens een verboden demonstratie op het Museumplein. De man, die deel uitmaakt van de harde kern supporters van een voetbalclub, wordt verdacht van openlijke geweldpleging en diefstal met geweld.

Op zondagmiddag 24 januari liep, net als een week eerder, een verboden demonstatie uit de hand op het Museumplein. De ME greep onder andere met een waterkanon in toen de demonstratie uit liep in rellen.

De 35-jarige Zwollenaar wordt ervan verdacht dat hij, samen met de harde kern supporters van andere voetbalclubs meerdere agenten heeft belaagd en mishandeld. Hij zou hierbij de wapenstok van één van de agenten hebben afgepakt en meegenomen. Die wapenstok is overigens niet aangetroffen bij het doorzoeken van de woning van de verdachte.

Ook werd er bij dezelfde ongeregeldheden een agent knock-out geslagen. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Naar de persoon die hiervan verdacht wordt, doet de recherche nog onderzoek.