Raymon (28) maakt tragikomische film over vroegkale mannen: de Overkammer

LANDSMEER - Raymon Hilkman was amper in de twintig toen zijn inhammen steeds dieper werden. IJdel als hij was, vond hij dat vreselijk. "Je haar is toch je trots." Na een tijdje maakte hij met een tondeuse een einde aan de lijdensweg. "Het voelde als een bevrijding", zegt Hilkman, die nu plannen heeft voor een tragikomische film over vroege kaalheid: De Overkammer.

De Overkammer, een tragikomische film over vroege kaalheid - NH Nieuws

Een overkammer is iemand die alleen aan de zijkant van zijn hoofd nog haar heeft en die de vaak dunne, sliertige lokken naar de andere kant kamt, legt de Landsmeerder uit. "Een zielige manier om je kaalheid te verdoezelen. Net als met een slecht zittend toupetje."

Haarlak

Jaren geleden trok ook de filmmaker zijn trukendoos open om zijn kaalheid te maskeren. "Dan spoot ik er van alles in en als ik uitging was ik wel een half uur mee bezig, met haarlak, om het goed te krijgen. En je grootste vijand was dan de wind en de regen."

Zijn eigen kaalheid vormde de inspiratie voor het schrijven van het script voor de film De Overkammer. "De film gaat over de 21-jarige student Mischa die in de spiegel zijn inhammen ziet en besluit alles er af te halen. Maar dan hoort hij plotseling een stem. En die komt uit zijn hoofd. Een pratende haarmond met lippen en tanden en die probeert hem om te praten."

Moffenmeid

Zijn vorige film, die bekroond werd, ging ook over kaalheid maar dan een niet-natuurlijke vorm. De Moffenmeid vertelt het verhaal van een vrouw wiens dochter in mei 1945 wordt kaalgeschoren omdat ze een kind krijgt van een Duitse militair.

"Misschien komt er een derde film over kaalheid; dan heb ik trilogie te pakken", zegt Hilkman lachend. Maar eerst deze tot een goed einde brengen. Binnenkort wil hij gaan draaien, om zijn werk hopelijk in september te vertonen tijdens de Nederlandse filmdagen in Utrecht.

Steun

Hij zoekt nog financiële steun via crowdfunding. Wie een bijdrage wil leveren kan dat doen via www.cinecrowd.com/de-overkammer.