Acteurs ingezet om ervoor te zorgen dat horecastudenten hun diploma halen

HEERHUGOWAARD - Door de coronacrisis is het voor studenten van de horecaopleiding van het Horizon College moeilijk om praktijkervaring op te doen. Stage zit er niet in want de restaurants zijn gesloten. Om voor de komende examens toch beslagen ten ijs te komen, worden nu acteurs ingezet.

Studente Chantal verwelkomt enthousiast de familie Karsten. "U heeft een pinda-allergie. Goed dat we het weten. In verband met corona nemen we de jassen niet aan. Dus die mag u zelf ophangen, daarna begeleid ik u naar uw tafel", zegt zij tegen de klanten.

De familie Karsten bestaat eigenlijk helemaal niet. Het gaat om Sterre en Sammy Pieters, acteurs die ervoor zorgen dat de studenten de nodige praktijkervaring opdoen. "De studenten zijn enthousiast, maar ook wel een beetje gespannen, maar het gaat erg goed", vertelt Sammy op NH Radio.

Mes snijdt aan twee kanten

En het mes snijdt aan twee kanten want voor de acteurs is er momenteel ook niet veel werk. "Het komt inderdaad heel goed uit. We werken als trainingsacteurs in de horeca en daar is alles dicht. We kunnen nu de leerlingen hier in het les-restaurant helpen en dat is erg mooi", zegt Sammy.

De praktijkervaring is volgens docent Merijn Baas ook broodnodig want de examens komen er weer aan. "Het liefst willen we de studenten tien weken stage laten lopen maar dat gaat nu eenmaal niet. Dit is ook geen vervanging, maar wel een goede oplossing want vreemde ogen dwingen. Op deze manier kunnen we zorgen voor een perfecte simulatie van de werkelijkheid."

Lastige klant

En dat betekent dat Sterre en Sammy ook weleens de lastige klant moeten spelen. "Dan stel ik moeilijke vragen zoals uit welk jaar de wijn komt bijvoorbeeld, of dat er kurk in de fles zit." Studente Chantal laat zich niet snel van de wijs brengen. "Dan ga ik dat natuurlijk zo snel mogelijk oplossen."

De studente is blij dat ze op deze manier toch oog in oog staat met 'echte' klanten. "Het vervangt mijn stage niet, maar het geeft wel een goede voorbereiding op mijn examen. Het belangrijkste is toch dat je uiteindelijk slaagt."