Teylers Museum ruim 73.000 euro rijker na veiling

eind vorig jaar overleden Bart Spoorenberg heeft het Haarlemse Teylers Museum tot zijn enige erfgenaam gemaakt. Teylers museum erft hiermee geld, een kunstcollectie en zijn huis. Een deel van de geërfde kunst past niet in de collectie van Teylers en is geveild.

Spoorenberg woonde in de buurt van het museum, bezocht het vaak en creëerde over de jaren een vriendschappelijke band met het personeel. Directeur Marjan Scharloo vertelt dat hij niet alleen het museum bezocht, maar het personeel ook bij hem over de vloer kwam. Marjan en vele andere personeelsleden van Teylers zien Spoorenberg als vriend.

Catalogus

Hij had een grote kunstcollectie die hij deels voor het museum verzamelde, ook kocht hij stukken voor zichzelf, gewoon omdat hij ze leuk vond. De stukken en andere waar waar geen goede plek in Teylers voor is, zijn nu door veilinghuis Van Spengen geveild. Het geld wordt met andere tegoeden uit de erfenis van Bart Spoorenberg in een fonds gestort. Via dit fonds gaat het museum verder met de hedendaagse kunst-verzamelactiviteiten van Spoorenberg.

Scharloo vertelt aan Haarlem105 dat publiek dankzij de erfenis nieuwe hedendaagse kunsttentoonstellingen kan verwachten en dat er zelfs een Spoorenberg-catalogus komt. “De erfenis van Spoorenberg leeft op die manier mooi voort”, concludeert zij.