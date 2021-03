Van kerk tot voetbalkantine: hier kun je stemmen in West-Friesland

WEST-FRIESLAND - Aanstaande woensdag is het zover, dan worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. In West-Friesland kan er op 109 locaties gestemd worden. Een deel van deze stembureaus is al op maandag en dinsdag open, om zo de drukte te verspreiden en risicogroepen de ruimte te geven.

Waar eerdere jaren vaak gestemd werd in verzorgingshuizen, zie je nu dat kerken en sporthallen en sportkantines ruimtes beschikbaar stellen voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Drukte vermijden

Naast dat er gestemd kan worden op maandag en dinsdag om de drukte te mijden, houdt de gemeente Medemblik via een druktemeter in de gaten of het verstandig is om naar het stembureau te gaan. Op de website geeft de gemeente via kleuren, van groen naar rood, aan of er een wachtrij is.

Ook de gemeente Hoorn houdt via een druktemeter nauwlettend in de gaten of er veel kiezers zijn op een stembureau en vermeldt op hun website of het druk is of niet.

Avondklok

De stembureaus zijn open van half acht 's ochtends tot negen uur 's avonds. Kiezers die na 21.00 uur bij het stembureau weggaan, kunnen gewoon naar huis. Dat geldt ook voor kiezers die willen kijken bij het tellen van de stemmen. Medewerkers van het stembureau hebben een bewijs van de gemeente nodig, als ze zich na het ingaan van de avondklok op straat bevinden.

Zie hieronder waar je kunt stemmen: