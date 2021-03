Het Park mikt op programma vanaf april: 'Ruim 1.000 aanmeldingen voor kaartverkoop'

Dat vertelde Cynthia Dekker van Schouwburg het Park afgelopen woensdag op WEEFF Radio. De schouwburg moest op 12 maart 2020 abrupt haar deuren sluiten. Het theater had die dag eigenlijk de musical Annie op de planken staan, maar deze werd direct afgebroken. “De acteurs kwamen net binnendruppelen en toen kwam de persconferentie”, legt Dekker uit.

De musical moet nog steeds worden ingehaald en zo zijn er meer voorstellingen die het afgelopen jaar verplaatst zijn. De schouwburg is voorzichtig positief en heeft vast een programma samengesteld, voor als de theaters weer open mogen. "We hebben al heel veel voorstellingen in het verschiet, van de 3JS tot de Ashton Brothers of Ellen ten Damme, maar ook heel veel leuke kindervoorstellingen."

Aanmelden

Bezoekers kunnen zich al aanmelden voor voorstellingen in de periode april tot en met september. "Mensen kunnen hun gegevens vast achterlaten en krijgen dan voorrang bij het reserveren voor een voorstelling, zodra de kaartverkoop start."

De aanmelding is vrijblijvend en de bezoeker is bovendien ook nog niet verzekerd van een ticket, benadrukt Dekker. "Als er heel veel aanmeldingen binnenkomen, dan gaan we vast kijken of we extra speeldata kunnen regelen."

En het loopt storm: "We hebben al meer dan 1.000 aanmeldingen van bezoekers die kaarten willen kopen", vertelt Dekker. Met name het geplande theaterconcert van de 3JS is populair.

Aanmelden kan via de website van de Schouwburg. Luister het hele interview op WEEFF Radio hier terug: