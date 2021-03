Natuurlijk Noord-Holland: wilde dieren in Leyduin

BLOEMENDAAL - Tussen de oude beuken en eiken van Buitenplaats Leyduin leven de mooiste dieren. Voor bloemen is het nog wat vroeg in het seizoen, maar wie op tijd zijn bed uit komt, kan heel veel wilde dieren tegenkomen. Het evenwicht tussen natuur en cultuur levert een aangenaam wandelgebied op, waar we met boswachter Jeroen Engelhart op zoek gaan naar 'het ree'. "Het mooiste dier van Nederland."

We zijn om 7.00 uur op pad gegaan vanuit de werkschuur van Landschap Noord-Holland. "Hier staat het gereedschap waarmee we de buitenplaats onderhouden." Even voor de goede orde: Leyduin is een buitenplaats en geen landgoed. "Het verschil is dat een landgoed het hele jaar door werd bewoond en een buitenplaats alleen in de zomer. De familie die het landhuis bewoonde, bracht de winter door in een grachtenpand ergens in de stad. Zo'n woning lag beschutter en was makkelijker te verwarmen." In het geval van Leyduin was dat de familie Van Lennep die ook een huis bezat aan de Keizergracht in Amsterdam.

Wilde dieren zijn overal. Bij jou in de straat, in je tuin, op je dak, in het park. "Hou je ogen en je oren open en je ziet ze overal", meent boswachter Jeroen, ondertussen rondkijkend van boomkruin tot bosgrond.

Verrassingsconcert

Bij de opkomende zon worden we verrast op een concert. "Dat is zo mooi als je er vroeg op uit gaat, de vogels zijn dan ook net wakker en ze hebben er zin in." Jeroen luistert naar de roffel van een specht, die even later wordt beantwoord door een andere specht iets verderop. "Zo geven ze aan elkaar hun territorium door: 'Ik zit hier! Deze boom is van mij, hier is mijn nest! Leuke vrouwtjes zijn welkom!'"

Wij krijgen een grote bonte specht heel mooi te zien. Hij vliegt van boom naar boom en zo, hup, een nestgat in. Het gat is uitgehakt in een oude beuk. Zijn kopje verschijnt weer in het gat en hij blijft ons in de gaten houden.