Storm Evert raast langs loopbrug bij Avenhorn, voorlopig afgesloten

AVENHORN - Storm Evert hield gistermiddag ook in West-Friesland de gemoederen bezig. In de gemeente Hoorn waaide een deel van het dak van een basisschool in Hoorn weg, iets verderop in Avenhorn werd een loopbrug bijna omver geblazen. De brug is voorlopig afgesloten, meldt de gemeente Koggenland.

De loopbrug bij de Walingsdijk, net onder Avenhorn, werd gistermiddag bijna omver geblazen. Een omstander filmde hoe de brug door de harde wind heen en weer schommelt en bijna om lijkt te vallen. Volgens een woordvoerder van de gemeente Koggenland staat de brug nog overeind, maar is hij voorlopig wel afgesloten voor al het wandelverkeer. De gemeente gaat kijken wat de schade is en of er reparaties nodig zijn.

