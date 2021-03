NH Nieuws-panelleden zien heil in coronapaspoort, maar steun voor maatregelen neemt af

Bijna de helft (47 procent) is in hoge tot zeer hoge mate voorstander van zo'n coronapaspoort, en 19 procent is nog redelijk enthousiast. Toch is er ook een groep felle tegenstanders. Bijna een derde vindt het een slecht idee. De leden vinden dat je hiermee een tweedeling creëert, maar zeggen het ook oneerlijk te vinden zolang niet iedereen gevaccineerd is.

Voor de tegenstanders voelt het als een vaccinatieverplichting, alhoewel daar volgens minister Hugo de Jonge, geen sprake van is. Volgens hem kan je met zo'n paspoort aantonen dat je bent ingeënt, dat je onlangs corona hebt gehad en immuun bent, of dat je kunt aantonen negatief te zijn getest (bijvoorbeeld door een sneltest) en kan de samenleving daardoor sneller worden heropend.

Steun maatregelen neemt af

De steun voor de coronamaatregelen neemt wel af, al blijven de meeste panelleden ze nog wel steunen. Was in januari nog 70 procent in hoge tot zeer hoge mate voorstander, nu is dat 45 procent. Een derde steunt de regels nog in redelijke mate, 21 procent nauwelijks tot helemaal niet. Uit de reacties blijkt dat het wisselende beleid, maar ook corona-moeheid de reden is.

Hetzelfde beeld zien we ook bij de avondklok. Was in januari nog 57 procent groot voorstander, nu is dat 47 procent. Voorstanders noemen het nog steeds de beste manier om te voorkomen dat groepen jongeren bij elkaar komen, en de maatregel met de minste economische impact. Maar een groeiende groep heeft twijfels over het nut ervan. "Nog steeds een draconische maatregel waar het effect niet individueel van te toetsen is", zegt één van hen.