LIVE NH Sport met FC Den Bosch - FC Volendam en Telstar - De Graafschap

AMSTERDAM - Eindelijk weer een vrijdagavond waarop zowel FC Volendam als Telstar in actie komen. Vanaf 18.45 uur gaat de bal rollen bij FC Den Bosch - FC Volendam en om 21.00 uur is de aftrap in Velsen-Zuid bij Telstar - De Graafschap. Beide duels zijn vanavond live te volgen op NH Radio.

FC Den Bosch-stadion - Pro Shots/Peter van Gogh

FC Volendam-trainer Wim Jonk over ziekenboeg - NH Nieuws

Telstar - De Graafschap Ook bij Telstar zijn er nog altijd veel spelers afwezig, al loopt de ziekenboeg volgens trainer Andries Jonker wel langzaam leeg. De resultaten hebben te lijden onder het grote aantal afwezigen. Weliswaar staan de Velsenaren nog keurig negende, de play-offs zijn uit beeld geraakt door een reeks van zeven wedstrijden zonder overinning (vier nederlagen en drie keer gelijkspel). Tekst gaat verder onder de video

Andries Jonker over ziekenboeg, Najah en De Graafschap - NH Nieuws

Voor tegenstander De Graafschap geldt het omgekeerde. De ploeg van oud-Telstar-trainer Mike Snoei won acht van de laatste negen duels en is opgeklommen naar de tweede plaats die rechtgeeft op directe promotie naar de eredivisie. De eerste wedstrijd van deze fraaie reeks was opvallend genoeg tegen Telstar (2-0). Periodetitel Bij een overwinning vanavond zijn de Superboeren bovendien verzekerd van de winst van de derde periode. Enige rimpeling in de vijver is dat Ralf Seuntjens gisteren zijn aanvoerdersband moest inleveren, omdat hij bekendmaakte na dit seizoen over te stappen naar concurrent NAC Breda. Tekst gaat verder onder de tweet

Erik-Jan Brinkman is je commentator bij Telstar - De Graafschap. Omdat dit duel pas om 21.00 uur begint is NH Sport er uiteraard weer tot 23.00 uur. In deze uitzending uiteraard ook aandacht voor MVV Maastricht - Jong AZ en Roda JC - Jong Ajax. Verder blikken we terug op Ajax - Young Boys en kijken we vooruit naar AZ - FC Twente en PEC Zwolle - Ajax. Presentatie: Rob Mooij en Stef Swagers.