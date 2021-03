Huizer aangehouden voor witwassen van miljoenen aan crimineel geld

De mannen zouden vanaf 2016 ongeveer tien miljoen euro aan crimineel geld hebben witgewassen door dat geld af te dekken met valse facturen.

De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) kwam de vijf mannen op het spoor na een tip over mogelijk verdachte transacties. Het vermoeden bestond dat er betalingen vanuit schroothandelaren plaatsvonden, zonder dat daar een dienst of levering tegenover stond.

Onderzoek loopt al langer

De politie deed in september vorig jaar ook al invallen en doorzoekingen op verschillende locaties in hetzelfde onderzoek. Tijdens die doorzoekingen namen agenten administratie, contant geld, gegevensdragers en wapens in beslag. De afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar die administratie en gegevensdragers. Dat leidt nu dus tot deze aanhoudingen.

Bij de aanhoudingen van maandag werd er bij de vijf mannen beslag gelegd op banksaldi, twee huizen en vier luxe auto's. Ook werd er 260.000 euro aan contant geld in beslag genomen.

De vijf verdachten zitten 'in alle beperkingen'. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat en niet met elkaar of met anderen.