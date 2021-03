De Stembus: de Stembus ontmoet grote broer in Purmerend

Isabella rijdt met de Stembus door Zaanstreek-Waterland. In Oosthuizen ziet ze hoe een buurtcafé wordt omgebouwd tot stemlokaal en in Purmerend stapt ze in een grote, oude Zwiterse postbus die dienstdoet als stemlokaal en naar de kiezer toekomt. In Broek in Waterland treft ze Karin Bloemen bij de pinautomaat.