Terugblik op coronajaar: "We zijn niet echt een anderhalvemetersamenleving geworden"

NOORD-HOLLAND - Precies een jaar geleden kondigde het kabinet de eerste maatregelen tegen het coronavirus aan. Tijdens de persconferentie, waar nog geen anderhalvemeter afstand gold, werden evenementen afgelast en werd opgeroepen om thuis te blijven met klachten. Een jaar later hebben we veel strengere maatregelen. Bij NH Radio blikt Bas van den Putten, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam, terug op dit coronajaar.

NH Nieuws / Paul Tromp

Dat het vaccineren nu op stoom begint te komen is voor veel mensen de beroemde 'stip op de horizon'. Dat ziet Bas van den Putten ook. "Zeker als we puur naar het gedrag kijken. De meeste mensen houden zich goed aan de meeste regels. We hebben het er nog voor over", zegt hij. "Het draagvlak is ook nog hoog, mensen blijven de maatregelen steunen." De afgelopen maand is daar volgens Van den Putten wel verandering in gekomen. "Sinds begin februari is het aantal mensen dat versoepelingen wil sterk aan het groeien. Het aantal mensen dat strengere maatregelen wil daalt juist." Dit bleek ook uit een onderzoek van NH Nieuws.

De roep bij jongeren voor versoepelingen is de afgelopen maanden ook groter geworden. Van den Putten stelt dat het voor jongeren echt een lastige tijd is. "Als je jong bent is het heel belangrijk om je los te maken van je ouders en nieuwe mensen te ontmoeten. Zo ontdek je wie je zelf bent en met wat voor type mensen je vrienden wil zijn. Je bent daar helemaal op ingesteld", leg hij uit. "Dat kan nu allemaal niet en dat is echt een groot gemis." Voor ouderen is het op dit vlak makkelijker volgens Van den Putten. "Die hebben een heel ander leven en vaak ook al een vaste groep vrienden. Als je jong bent is je hele leven gericht op de wereld ontdekken. Dat kan nu niet en dat is heel zwaar." Dit blijkt ook uit onderzoeken zegt de hoogleraar. "Jongeren geven aan dat ze zich slechter voelen dan een jaar geleden. Bij ouderen zien we dat veel minder." Tekst loopt door onder het artikel.

Een jaar geleden hadden we nog niet gehoord van het woord 'anderhalvemetersamenleving'. Van den Putten vindt dat die samenleving niet gelukt is. "We zijn niet echt een anderhalvemetersamenleving geworden", zegt hij. "We zijn er niet goed in geslaagd om alternatieven te bedenken om mensen op een veilige manier te ontmoeten." Het thuiswerken is wel een stuk beter gegaan en Van den Putten denkt dat we ook na de coronacrisis nog meer online zullen gaan werken. "Ik denk dat ik in de toekomst veel minder ga reizen. Ik zal niet meer vanuit Amsterdam naar Groningen gaan om daar te vergaderen bijvoorbeeld. Dat is wel echt klaar."

Het is misschien nog niet voor te stellen, maar als alles weer bij het 'oude normaal' is, zullen we volgens Van den Putten weer snel overgaan tot de orde van de dag. "Ik denk dat we heel snel weer teruggaan naar ons oude leventje. De herinnering aan de coronatijd zal heel snel vervagen", vertelt hij. Hij vergelijkt de coronacrisis met de economische crisis van ongeveer 10 jaar geleden. "Hoe vaak denk je daar nu nog aan terug? Misschien worden we straks ook nog blijer als we terugkijken en beseffen dat we ons normale leven terug hebben." Bekijk hieronder het hele gesprek terug:

