Onrust onder agenten na milde aanpak racisme in eigen organisatie

Er zijn binnen de Nationale Politie spanningen ontstaan over wat veel agenten, vooral met een migratieachtergrond, beschouwen als een te milde aankpak van racisme en discriminatie binnen de eigen organisatie. Waaronder in Amsterdam.

Dat zegt de Amsterdamse politiebaas Frank Paauw in een email tussen hem en Amsterdamse agenten, die in handen is van het NRC. Daarin staat dat er ''behoorlijk wat collega's en partners'' zijn die het ''als pijnlijk ervaren'' dat er niet nadrukkelijker wordt opgetreden tegen discriminatie. ''De uitlatingen zorgden al eerder terecht voor verontwaardiging en ook de strafmaat roept nu emotie op''.

De directe aanleiding is de straf die vijf Rotterdamse agenten vorige maand kregen nadat zij zich in een appgroep herhaaldelijk racistisch hadden geuit. Zij noemden burgers ''kankervolk'', ''kutafrikanen'' en ''pauperallochtonen''. De sanctie: een schriftelijke berisping.

Maakt deel uit van het culturele probleem

Een agent zegt, volgens het NRC, op intranet al 26 jaar racistische opmerkingen binnen de politie te horen. ''Ik hoop nog steeds dat we als organisatie veranderen. Politiemensen die vinden dat dit een gepaste straf is, maken deel uit van het culturele probleem.''

Afgelopen donderdag is er overleg geweest tussen de eenheidsleiding en verschillende netwerken binnen de politie, zoals de Caribische, Marokkaanse, Turkse en 'Roze' agenten. Paauw schrijft met collega’s ''een vuist te willen maken'' tegen discriminatie.

BIJ1 heeft het stadsbestuur vandaag vragen gesteld naar aanleiding van het artikel.