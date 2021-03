De verkiezingen gaan morgen van start: dit moet je weten

Door het coronavirus verlopen de verkiezingen in het land dit jaar anders dan normaal. Er zijn meer, nieuwe en ruimere stemlocaties én stemmen kan ook per brief. Maar waar, wanneer en hoe kun je in deze tijd precies je stem uitbrengen? NH Nieuws zet alles wat je moet weten op een rijtje.

Dit jaar is het stemmen verspreid over drie dagen en zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat stemmers besmet worden. Zo kunnen kiezers die tot de risicogroepen vallen morgen en dinsdag stemmen, zodat ze dat kunnen doen met minder mensen om zich heen. De rest kan stemmen op 17 maart.

Ook kan er per brief gestemd worden door inwoners ouder dan 70 jaar oud. Mensen van 70 jaar en ouder zijn namelijk volgens het RIVM in het algemeen extra kwetsbaar voor het coronavirus. Het stemmen per brief is voor deze doelgroep geen verplichting.

Je kunt je stem uitbrengen in een stemlokaal, zoals gebruikelijk. Wel kan het zijn dat er in jouw gemeente andere locaties dan normaal worden gebruikt, zodat de kiezers genoeg afstand van elkaar kunnen houden bij het stemmen.

Bekijk op het kaartje hieronder waar je in je gemeente kunt stemmen. Tekst gaat door onder kaartje.