Bekijk hier op welke locatie je aankomende week kunt stemmen

Dit jaar is het stemmen verspreid over drie dagen en zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat stemmers besmet raken. Zo kunnen kiezers die tot de risicogroepen behoren, stemmen op 15 en 16 maart, zodat ze kunnen stemmen met minder mensen om zich heen. De rest kan stemmen op 17 maart.

Het stemmen in coronatijd biedt gemeenten een flinke uitdaging. De afgelopen tijd zijn ze druk bezig geweest om geschikte locaties te vinden waar mensen volgens de coronaregels hun stem uit kunnen brengen. Je kunt je stem uitbrengen in een stemlokaal, zoals gebruikelijk. Ook is er een groep die per brief mag stemmen. Mensen van 70 jaar en ouder zijn volgens het RIVM in het algemeen extra kwetsbaar voor het coronavirus. Het stemmen per brief is voor deze doelgroep geen verplichting.

Naast de gebruikelijke stemlokalen, zijn er ook nieuwe locaties geopend. Benieuwd bij welke locaties jij kunt stemmen in je gemeente? NH Nieuws heeft een mooi overzicht gemaakt.

Bekijk op het kaartje hieronder wanneer waar jij in je gemeente kunt stemmen.