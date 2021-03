Islamitische begraafplaats met eeuwige grafrust toch van de baan

Waar wethouder Marieke van Doorninck (Grondzaken) in Oktober nog liet weten eeuwigdurende grafrust mogelijk te gaan maken op de Nieuwe Noorder en Nieuwe Ooster, blokkeert ze de aanvraag nu. De regeling voor eeuwigdurende erfpacht geldt volgens haar alleen voor grond met woonbestemming. Daarnaast wil de gemeente niet dat de grond alleen bestemd zal zijn voor soennitische moslims, zoals in de aanvraag stond.

Over eeuwige grafrust wordt al jarenlang gesteggeld in de stad. Bij 'eeuwige grafrust' wordt een graf níet na bepaalde tijd geruimd. En dat is een wens van veel moslims in de stad. Toch bestaat deze mogelijkheid nog niet in Amsterdam.

Ondertussen is de optie in Almere er al wél. Daar was het het de afgelopen maanden extreem druk, omdat veel moslims door corona niet in hun land van herkomst begraven konden worden. Die begraafplaats is inmmiddels zo goed als vol.

Ruimte op Westgaarde, Nieuwe Noorder en Nieuwe Ooster

De Stichting Islamitisch Begraven Nederland (IBN) zag daardoor des te meer reden voor een begraafplaats met eeuwige grafrust in Amsterdam. Ook vanuit de politiek was er steun voor. PvdA, DENK, GroenLinks en D66 riepen namelijk eerder op om eeuwige grafrust mogelijk te maken.

Ook begraafplaats Westgaarde was bereid om een stuk van de grond beschikbaar te stellen. Daar zijn tenslotte al islamitische grafvelden, die ingericht zijn naar de wensen en behoeften van moslims. Na enkele maanden overleg leek dit plan overigens toch niet realistisch. Daarop werd een aanvraag gedaan bij de gemeente voor een stuk grond.

Meerdere geloofsgemeenschappen

Waar wethouder Marieke van Doorninck (Grondzaken) daarop in Oktober nog liet weten eeuwigdurende grafrust mogelijk te gaan maken, blokkeert ze de aanvraag nu. ''De regeling voor eeuwigdurende erfpacht geldt alleen voor grond met woonbestemming'', schrijft Van Doorninck.

Daarnaast is de wethouder zich bewust van de grote behoefte aan eeuwige grafrust, maar wenst zij dat ook andere geloofsgemeenschappen en 'andersgezinden' toe. Het feit dat de grond in de aanvraag bestemd is voor soennitische moslims, was daarmee grotendeels de reden voor de afwijzing.

''Met het toestaan van eeuwige grafrust bij de Nieuwe Noorder en de Nieuwe Ooster is daarmee ‘de grens bereikt van wat de gemeente Amsterdam kan bieden’'. Wel voert ze nog gesprekken met omringende gemeenten over vestiging van een particuliere islamitische begraafplaats.