Viskotter in de problemen, storm en stroming duwen stuurloos schip naar strand

WIJK AAN ZEE - Twee reddingsboten van de KNRM hebben vannacht voorkomen dat een in de problemen geraakte viskotter het strand op werd geblazen. "Het schip had geen voortstuwing meer en dobberde stuurloos 100 meter van het strand. Als zo'n schip op het strand terechtkomt, dan heb je wel een scheepsramp te pakken", aldus bemanningslid van de KNRM Peter Messchendorp.

Vannacht om 3.40 uur kwam er een oproep binnen bij de Nederlandse Kustwacht met de melding dat een vissersschip voor het strand van Wijk aan Zee in de problemen was geraakt en door de wind en de stroming richting het strand werd geblazen. Twee reddingsboten vanuit Wijk aan Zee en IJmuiden waren binnen tien minuten ter plaatse.

De reddingsboten hebben de sleeplijnen van het vissersschip kunnen overhevelen naar noodhulpsleper Guardian van de kustwacht. "Deze heeft de kracht om in dit stormachtige weer het kapotte schip naar de haven van IJmuiden te slepen", zegt Messchendorp, die om acht uur vanochtend weer terug was op de KNRM station in Wijk aan Zee.

De sleeptocht is nog in volle gang, de Kustwacht verwacht dat de Guardian met de kotter over 25 minuten aankomt in de IJmuidense haven. "De gestrande viskotter was voor anker gegaan en onze noodhulpsleper moest de ankerketting eerst losknippen. Dat verliep erg moeizaam en kostte veel tijd", legt de woordvoerder van Kustwacht Nederland uit. "Daarna konden ze pas richting de haven."